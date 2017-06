Van Avermaet, die wel leider wordt in Luxemburg, afgetroefd door onbekende Fransman: "Ik ben God niet"

Door: redactie

3/06/17 - 18u36

Ronde van Luxemburg Greg Van Avermaet (32) is de nieuwe leider in de Ronde van Luxemburg. Geheel volgens plan. Maar dat hij de koninginnenrit niet kon winnen, is een verrassing. Hij werd op eigen terrein geklopt door de onbekende Fransman Anthony Perez. "Ik was een beetje overmoedig", bekende Van Avermaet.

"Ik ben God niet." Niet dat hij ooit anders heeft gedacht of beweerd, maar het kwam er wel sappig uit. Greg Van Avermaet moest in Diekirch vaststellen dat hij nog geklopt kan worden. Ook op zijn favoriete terrein. De finish lag deze namiddag op het einde van een klim van anderhalve kilometer. Net steil en net lang genoeg, precies zoals Van Avermaet het graag heeft.



"De ploeg had ook perfect werk gedaan", zei de kopman van BMC. "We hielden de vlucht onder controle en op het einde zetten de maats me goed af. Ik zag iemand aanzetten van Roompot, ik schoof mee en ging erover. Een beetje te vroeg. Ik had beter gewacht en geprofiteerd van de slipstream. De tegenstand is hier niet zo groot, ik ben een beetje overmoedig geweest. Ik was wat te zeker van mezelf."



Een eerlijke analyse. Dat hij de oorzaak voor zijn nipte nederlaag bij zichzelf moest zoeken, vond Van Avermaet niet zo plezant. Je kon het niet zien aan zijn gedrag, maar hij vertelde het open en bloot. "Ik verlies niet graag op deze manier. Ook niet in de Ronde van Luxemburg, neen. Na elke nederlaag bekijk ik wat beter kan. Vandaag had ik beter kunnen timen. Ik kon niet sneller dan dit, maar als ik iets verstandiger was geweest in het kiezen van mijn moment, zat er misschien meer in. En dus ben ik een beetje teleurgesteld in mezelf." Lees ook Greg Van Avermaet grijpt de macht in koninginnenrit



