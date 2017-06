Topsprinters vallen uit in Hammer Series

Bart Fieremans

De sprintkoers, het tweede onderdeel van de Hammer Series vandaag in het Nederlandse Sittard, moet het zonder het kruim van het kruim stellen. Fernando Gaviria en Caleb Ewan vielen tijdens de race uit. Gaviria, de Colombiaanse viervoudige ritwinnaar van de voorbije Giro, gaf met pijn op. Ewan, het Australische speerpunt van Orica-Scott, raakte betrokken bij een crash in de derde ronde. Hij kon de koers niet verderzetten en stapte gehavend in de ambulancewagen. Voor Lotto-Soudal moest André Greipel verstek geven. Hij had gisteren koorts gemaakt en was deze ochtend niet in staat om te starten.