Stuyven wint met Trek-Segafredo Hammer Sprint: 'Perfect collectief'

Bart Fieremans

3/06/17 - 17u40

Het team van Trek Segafredo voor aanvang van de Giro. © TDW.

Trek-Segafredo mag zich de beste ploeg in het onderdeel Hammer Sprint noemen. Hun renners verzamelden op de acht sprints samen 70,7 punten, en het Amerikaanse team deed zo iets beter dan Lotto-Soudal met 61,8 punten.

Jasper Stuyven droeg een stevige duit bij aan het succes van Trek-Segafredo. Hij finishte als tweede bij de sprint na de eerste ronde en was de beste in ronde vier. Ook Matthias Brändle won een sprint voor Trek-Segafredo. "We hebben de perfecte koers gereden", vond Stuyven. "We zijn er meteen ingevlogen en de samenwerking verliep ideaal. We hebben ervoor kunnen zorgen dat altijd iemand punten pakte. Maar het is wel heel intensief. Je weet dat als je een inspanning levert, dat je efkes weer in het peloton naar adem moet happen om dan terug iets te proberen. Ik ben wel blij dat ik nog altijd goeie benen heb."



Topsprinters vallen uit

De sprintkoers moest het wel zonder het kruim van het kruim stellen. Fernando Gaviria en Caleb Ewan vielen tijdens de race uit. Gaviria, de Colombiaanse viervoudige ritwinnaar van de voorbije Giro, gaf met pijn op. Ewan, het Australische speerpunt van Orica-Scott, raakte betrokken bij een crash in de derde ronde. Hij kon de koers niet verderzetten en stapte gehavend in de ambulancewagen. Voor Lotto-Soudal moest André Greipel verstek geven. Hij had gisteren koorts gemaakt en was deze ochtend niet in staat om te starten.