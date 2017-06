Tim Wellens: "Toch ook wat schrik voor Hammer Series"

Bart Fieremans

1/06/17

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar morgen is het ook zover: de allereerste editie van de Hammer Series start in Nederlands Limburg met een klimkoers, sprintkoers en ploegentijdrit over een afgesloten parcours.

Als een van de Belgische tenoren die deelneemt zegt Tim Wellens (Lotto-Soudal) dat veel renners benieuwd zijn of en hoe de format aanslaat: "Ik kijk er zelf ook naar uit, omdat het nieuw is en nog nooit heeft plaatsgevonden, maar ik heb toch ook wat schrik. Het is een koers met een heel ander ritme. Het zal twee uur lang vol gas zijn, tegen de limieten aan. Bij die klimkoers over een parcours van 77 kilometer lang gaat dat toch superlastig zijn."



De twaalf World Tour-ploegen en vier procontinentale ploegen aan de start vaardigen elk zeven renners af, waaruit de ploegleiders vijf renners voor elke proef mogen uitkiezen. Wellens neemt vrijdag deel aan de klimkoers en zondag aan de ploegentijdrit, die ultiem beslist over wie zich de "beste wielerploeg ter wereld" mag noemen. "Het concept is goed gevonden", vindt Wellens. "Maar niemand weet echt hoe het gaat aflopen. Tactiek zal een grote rol spelen. Je kan niet zomaar starten en dan nadenken over wat we gaan doen. Je moet een plan hebben. We hebben vandaag al een meeting gehad om dat plan te bespreken."



De Hammer Series leggen ook veel nadruk op de fanbeleving. De competitieformat is zo gemaakt om aan te spreken bij een jong publiek en de renners moeten zich beschikbaar opstellen voor fanevents. "Gewoon omdat het goed is voor het wielrennen, vinden we dat niet erg", aldus Wellens.