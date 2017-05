Quick-Step Floors heerst in Gullegem Koerse, Lampaert krijgt zege cadeau

Bewerkt door: MH

30/05/17 - 20u11 Bron: Belga

Lampaert kreeg vandaag de zege cadeau van ploegmaat Vermote © photo news.

Yves Lampaert heeft vandaag de 73e editie van Gullegem Koerse gewonnen. Met Julien Vermote op de tweede plaats en Tim Declercq op de derde, palmde Quick-Step Floors het volledige podium in. Lampaert kreeg de zege cadeau van Vermote. Na 171 kilometer bolden ze hand in hand over de eindmeet.

Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert waren de blikvangers op de affiche van de kermiskoers, die opnieuw een massa volk lokte. Van Avermaet, vorig jaar nog winnaar na een lange vlucht, kwam nu niet het in het stuk voor. Hij werd 92e. Ook Belgisch kampioen Gilbert nam een snipperdag.



Vrij snel vormde zich een omvangrijke kopgroep met daarbij onder anderen Yves Lampaert, Loïc Vliegen en Julien Vermote. Een groepje met Kenny Dehaes, Jens Debusschere, Tim Declercq en de Fransman Florian Senechal ging in de tegenaanval en kreeg in volle finale aansluiting met de koplopers. Dat was het sein voor het duo Lampaert-Vermote om opnieuw aan de boom te schudden. Niemand reageerde, mede door het knappe afstoppingswerk van Declercq. De twee mochten uitmaken wie het zou halen. Tot een sprint kwam het evenwel niet. De ploegmaats reden hand in hand over de streep. Declercq wist nog solo naar een derde plaats te fietsen en maakte zo het Quick-Step-feestje compleet. Manager Patrick Lefevere zag het graag gebeuren. Hij won de kermiskoers zelf in 1977.