Het houdt maar niet op: nu Italiaan van FDJ aangereden op training

Davide Cimolai is zondag op training aangereden door een auto. Gelukkig liep de Italiaan van FDJ geen ernstige verwondingen op. "Een auto had de richtingaanwijzer naar links aan, maar ging plots naar rechts. Ineens lag ik op de grond, ik begreep er niets van."

"Gelukkig had ik niets gebroken en hoefde ik niet naar het ziekenhuis. Maar het had veel erger kunnen aflopen, mijn fiets is wel serieus beschadigd. De mensen in de auto waren in shock, ze wisten dat ze in fout waren", klonk het op de website van La Gazzetta dello Sport.



Cimolai zal allicht wel van de partij zijn in de Dauphiné, die deze zondag van start gaat. Nadien rijdt hij de Tour de France, in dienst van Arnaud Demare. In het filmpje hierboven roept de Italiaan op tot meer respect voor fietsers op de weg.



Het is al het zoveelste incident van een wielrenner op training. Eerder dit jaar werd Jens Keukeleire aangereden, Yoann Offredo met een baseballknuppel aangevallen en overleed Michele Scarponi, terwijl ook Christopher Froome opzettelijk door een wagen zomaar van de weg gereden werd. Daarnaast bezweek voormalig MotoGP-kampioen Nicky Hayden vorige week aan zijn verwondingen nadat hij eerder tijdens een fietstraining in botsing kwam met een auto.