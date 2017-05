Iedereen vangt bot, Dumoulin komt niet thuis "zolang er journalisten staan"

Mathieu Goedefroy

Uitgekookt is ie wel, de winnaar van de Giro 2017. Tom Dumoulin werd vanmiddag in zijn Belgische thuisdorp Kanne (Riemst) verwacht voor een grootse thuiskomst na zijn roze triomf, maar dat was buiten de triomfator zelf gerekend. Terwijl een dertigtal journalisten vanaf de middag op zijn oprit verzamelde en buren zijn hele huis versierden - zelfs een Giro-taart was voorzien -, liet Dumoulin doodleuk weten "niet naar huis te komen zolang er pers aanwezig is." Het was Sunweb-perschef Benny Ceulen die het slechte nieuws mocht brengen. Intussen verheugde de halve buurt zich wel al bij onze videoman op de thuiskomst van 'hun' held.