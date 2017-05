Boasson Hagen zet kroon op het werk met derde ritzege in Tour des Fjords, Van Gestel verspeelt eindzege

Door: redactie

28/05/17 - 18u48

© afp.

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) heeft de slotrit in de Tour des Fjords (2.1) op zijn palmares gebracht. De Noor boekte in eigen land zijn derde ritzege op drie dagen tijd en wipt zo in extremis nog over leider Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen-Baloise), die de openingsrit won.