Schade valt mee voor Terpstra na nieuwe crash

Bart Fieremans

28/05/17 - 12u15

Het zit Niki Terpstra van Quick.Step niet mee. Een valpartij in Parijs-Roubaix hield de Nederlander al weken aan de kant, gisteren eindigde zijn comeback in de Baloise Belgium Tour na een nieuwe crash. Terpstra had in een moment van onoplettendheid het wiel van Adrien Petit (Direct Energie) geraakt en smakte met zijn hoofd hard tegen de grond. Hij bleef groggy zitten en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Ploegleider Wilfried Peeters vreesde voor een hersenschudding: "Hij wist niet meer goed wat en hoe."



Uiteindelijk viel de schade mee voor Terpstra. Er werd geen hersenschudding vastgesteld, enkel een kneuzing aan rechterschouder en heup. De Nederlander mocht gisterenavond het ziekenhuis al verlaten.