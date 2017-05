Jens Keukeleire mist leiderstrui Baloise Belgium Tour op 1 seconde: "Ik heb me laten vangen"

Door: Bart Fieremans

27/05/17 - 19u36

© photo news.

Quick.Step heeft ook in de Baloise Belgium Tour meerdere ijzers in het vuur. Niet Philippe Gilbert pronkt vandaag met de leiderstrui, wel ploegmaat Rémi Cavagna. Spanning verzekerd in de slotrit zondag, want zijn voorsprong in de stand op Jens Keukeleire bedraagt amper één seconde.

© belga. En die seconde dankt de Fransman, die mee zat op de beslissende vlucht op de Thier de Forges op een dikke dertig kilometer van de streep, aan een bonificatieseconde die hij verdiende op de 'Gouden Kilometer'. Best grappig, want naderhand verklaarde Cavagna aan Sporza dat hij dat concept van de driedubbel sprint op 20 à 25 km van de meet in de ritten van de Ronde van België niet eens kende: "Ik hoorde in mijn oortje dat ik moest proberen nog derde te worden. Zo pakte ik toch nog één seconde, waardoor ik nu in de leiderstrui sta."



Jens Keukeleire, die deel uitmaakte van Team Belgium van bondscoach Kevin De Weert, won zelf de drie tussensprints van de Gouden kilometer, goed voor negen bonficatieseconden. Maar sneu natuurlijk dat hij zich in de finale liet verrassen bij de demarrage van Lammertink en Guerreiro. Zo moest Keukeleire vrede nemen met de derde plek in de Ardennenrit en zag hij de leiderstrui door de neus geboord: "Normaal moest die finale het makkelijkste geweest zijn van de hele dag voor mij, maar ik liet me wat vangen. Ik zeg niet dat ik aan het slapen was, maar ik had alerter moeten zijn." De slotrit biedt met de Gouden kilometer voor Keukeleire wel nog perspectief op de eindwinst. "We gaan het proberen." Lees ook Van Aert verspeelt leiderstrui in Ardennen: "Niet sterk genoeg wanneer het moest"

Maurits Lammertink is verrassende winnaar in koninginnenrit Baloise Belgium Tour

Met Cavagna als vooruitgeschoven pion in de finale van de Ardennenrit moest Gilbert voor Quick.Step in het achtervolgende groepje met alle toppers niet zonodig de kastanjes uit het vuur halen. Op de Côte-au-Faucons schudde hij wel eens aan de boom, maar hij gaf toe dat het in de hitte van meer dan dertig graden niet evident was om te demarreren: "We konden wel inspanningen doen van 30 à 40 seconden, maar het was zeer moeilijk om die langer vol te houden. In de finale zat iedereen 'dood'. We hebben als ploeg tactisch goed gereden. Maar een ritzege zou nog beter geweest zijn, en de voorsprong van Cavagna is niet echt comfortabel te noemen."



Voor Lotto-Soudal had Tiesj Benoot samen met Jelle Vanendert op de Saint-Nicolas nog geprobeerd om wat te forceren, maar mannen als Jan Bakelants en Gilbert counterden telkens gevat. "Voor ons was dat een ambetante situatie", zei Benoot: "Zij hadden een mannetje vooraan en moesten niet meerijden. We zaten wat gevangen." Benoot blikte voor zichzelf wel tevreden terug op de Ardennenrit: "Ik voelde me bij de besten bergop. En ik heb de hitte goed verteerd. Dat is positief richting de Tour. Ik heb drie weken hoogtestage in de Sierra Nevada achter de rug en zat ook veel in de sauna. Dat gaat zijn effect hebben. Ik hoop dat de conditie nu in stijgende lijn gaat richting de Tour."