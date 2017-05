Boasson Hagen boekt tweede zege op rij in Tour des Fjords, Van Gestel blijft leider

XC

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) mocht voor de tweede dag op rij juichen in de Tour des Fjords. Hij haalde het na 162,4 kilometer van Stavanger naar Sandness voor vroege vluchter Torkil Veyhe (ColoQuick Cult), die nog net gegrepen werd en op één seconde finishte, en de Italiaan Andrea Pasqualon die drie tellen later het podium vervolledigde. Serge Pauwels werd eerste landgenoot op een vijfde stek. Leider Dries Van Gestel finishte als twaalfde, in dezelfde tijd als Pasqualon, en behoudt zijn leiderstrui.

De vroege vlucht van de dag kwam tot stand na zo'n 30 km en op naam van drie renners: landgenoten Gijs Van Hoecke (LottoNL-Jumbo) en Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) en voorts ook de Deen Torkil Veyhe (ColoQuick Cult). Het peloton gunde hen een maximale toegift van zeven minuten. Vanaf halfweg koers werd er stevig aan die bonus geknabbeld door het peloton, waar Dimension Data voor de Noor Edvald Boasson Hagen controleerde. In een spannend slot, over een glooiend parcours, werd slag om slinger gedemarreerd. Finaal schoot alleen Veyhe vooraan nog over. Pauwels waagde helemaal op het eind ook zijn kans. Net als Edvald Boasson Hagen dat deed. Hij snelde in extremis nog voorbij Veyhe, die zo nipt naast de overwinning greep.



Morgen wacht nog de slotrit naar Stavanger over 163 kilometer, opnieuw met een finale over een glooiend parcours. Van Gestel zag zijn voorsprong op Boasson Hagen door het spel der bonificaties intussen slinken naar vijf seconden. Eliot Lietaer staat zevende in het klassement, op 40 seconden van zijn ploegmaat.