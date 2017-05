Leider Baloise Belgium Tour valt uit de lucht: "Wist niet wat 'Gouden Kilometer' was"

XC

27/05/17

Amper één seconde heeft de Fransman Rémi Cavagna voor op Jens Keukeleire in het algemeen klassement. Er is dus zeker nog geen beslissing gevallen wie deze Baloise Belgium Tour naar zijn hand gaat zetten. "Eén seconde voorsprong is natuurlijk niet veel, maar ik ga er morgen alles aan doen om mijn rode trui te verdedigen", aldus de leider.

"We hadden een mooie groep om goed mee rond te draaien", klonk het bij Cavagna na afloop. "Zo liep onze voorsprong snel op, maar ik kende het parcours helemaal niet. De laatste hellingen waren dan ook taaie brokken en daar moest ik echt diep gaan. Ik moest meermaals harken om voorin te blijven, maar dat is me toch steeds gelukt. Tot die twee in volle finale aan de haal gingen. Dan kon ik niet meer versnellen. Ik kende de 'Gouden Kilometer' niet. Ik kreeg plots in mijn oortje geschreeuwd dat ik derde moest eindigen bij die tussenspurt. Ik heb dat dan maar gedaan en net die seconde zorgt ervoor dat ik nu leider ben. Ik kan terugvallen op een heel sterke ploeg. Misschien wel het sterkste team van het hele peloton. Afwachten wat het gaat geven in de rit naar Tongeren."

Winnaar Lammertink: "Heb er een zware periode opzitten"

Maurtis Lammertink heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. Een zware val in de Ronde van Zwitserland vorig jaar zorgde voor een lange revalidatieperiode bij de Nederlander, maar dat bleek vandaag verleden tijd.



"Ik ben nog niet helemaal top, maar deze zege is alvast een welgekomen iets", opende Lammertink. "Ik heb er een zware periode opzitten. Ik viel hard in de Ronde van Zwitserland en kon pas op het einde van het seizoen weer hervatten. Ook dit voorjaar liep het nog niet zoals het moet, maar nu is er progressie merkbaar. Gelukkig."



"Het was niet de bedoeling om deel uit te maken van een vroege vlucht", vervolgde de Nederlander. "Maar plots scheurde het bij een tempoversnelling en zat ik mee op kop. Iedereen wilde mee voorin blijven, dus werd er hard gewerkt. Ook Quick-Step Floors had er alle baat bij dat we voorop bleven, want zij hadden Cavagna mee. En die is de huidige leider nu. In volle finale slaagden Guerreiro en ikzelf er nog in om te gaan aanvallen. De sprint zette ik van ver in en kon het zo halen. Nummer één is binnen."