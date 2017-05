Maurits Lammertink is verrassende winnaar in koninginnenrit Baloise Belgium Tour

MH

27/05/17 - 16u50 Bron: Belga

Lammertink was in de sprint de Portugees Guerreiro te vlug af © belga.

De Nederlander Maurits Lammertink (Katusha) heeft vandaag verrassend de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour (2.BC) met start - en aankomstplaats in Ans op zijn naam geschreven. Lammertink was in een spurt met twee sneller dan de Portugees Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo). Jens Keukeleire (Team Belgium) finishte als derde, net voor de Fransman Rémi Cavagna (Quick-Step), die de leiderstrui overneemt van Wout van Aert (Veranda's Willems). Keukeleire volgt in de stand op één seconde van de Fransman.