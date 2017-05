West-Vlaamse belofterenner in coma na ongeval met 4x4

Door: Hans Fruyt en Alexander Haezebrouck

27/05/17 - 09u22

Seppe Pappijn. © Alexander Haezebrouck.

Een 19-jarige beloftewielrenner uit het West-Vlaamse Avelgem ligt sinds donderdag in coma. Seppe Pappijn trok met enkele teamgenoten naar het Waalse Wodecq bij Ellezelles, niet ver van Ronse, om mee te rijden met een wedstrijd voor beloften en elite zonder contract. Tijdens een opwarmingsritje liept het mis: op een T-splitsing werd Seppe gegrepen door een 4x4, die hij niet had zien aankomen. Hij verloor meteen het bewustzijn en hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



"Daar werd hij diezelfde avond nog geopereerd aan een hersenbloeding", vertelt zijn moeder Kathleen Vanmarcke aangeslagen. "Sindsdien is hij stabiel, maar wordt hij in een kunstmatig coma gehouden. De dokters weten nog niet hoe Seppe er zal uitkomen. De eerste 48 uur zijn cruciaal. Ik ben zelf naar de plaats van het ongeval geweest en het is duidelijk dat het groepje met Seppe voorrang moest verlenen aan het andere verkeer. Maar wellicht reed het groepje door en is hij gevolgd. Hij werd aangereden door een 4x4 die van links kwam. Net daar staat een klein kapelletje dat het zicht belemmert. Hij heeft ook nog een arm gebroken en een bekkenbreuk opgelopen. Dit is een complete nachtmerrie voor ons, we kunnen alleen maar bang afwachten."



"Het lijkt wel alsof we vervloekt zijn."