Boasson Hagen snelt naar zege in Tour des Fjords, Van Gestel blijft leider

26/05/17

Edvald Boasson Hagen heeft de derde rit in de Tour des Fjords (Noo/2.1) op zijn palmares gebracht. De Noor van Dimension Data haalde het na 180,2 km van Odda naar Kopervik voor Lars Boom (LottoNL-Jumbo) en August Jensen (Team Coop). Onze landgenoot Dries Van Gestel blijft leider.

Op de eerste klim van de dag brak het peloton al in stukken en het was uiteindelijk Wilmar Parades (Manzana) die als eerste over de top ging. In zijn zog trokken vijf renners in de aanval. Jakub Kaczmarek (CCC Sprandi Polkowice), Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Jon Irisarri (Caja Rural), Nick van der Lijke (Roompot-Nederlandse Loterij) en Isac Lundgren (Team Tre Berg) reden een maximale voorsprong van 2:40 bij elkaar.



Van der Lijke liet zich snel weer uitzakken en het kwartet trok stevig door. Maar tegen een jagend peloton waren ze niet opgewassen, mede omdat Dimension Data veel werk verrichte voor hun kopman Boasson Hagen. Op vijf km van het eind werden de laatste vluchters gegrepen. In de sprint snelde de Noor naar de zege, zijn vierde van het seizoen na twee ritzeges en het eindklassement vorige week in de Ronde van Noorwegen.



Dries Van Gestel finishte als twaalfde en behoudt de leiding in het algemeen klassement. Boasson Hagen volgt als eerste achtervolger op 21 seconden, de Nederlander Timo Roosen als derde op 24 seconden.