Nederlander Timo Roosen wint 2e rit in Tour des Fjords, jonge Belg pakt leiderstrui

25/05/17 - 20u44 Bron: Belga

Timo Roosen. © kos.

video Timo Roosen (LottoNL-Jumbo) heeft de tweede rit in de tiende editie van de Tour des Fjords (cat. 2.1.) op zijn naam gebracht. De 24-jarige Nederlander bleef na 185,1 kilometer van Gulen naar Norhelmsund nipt de groep met de favorieten voor. De Noor Edvald Boassen Hagen won op twee seconden de sprint om de tweede plek, voor zijn landgenoot August Jensen. Dries Van Gestel, gisteren winnaar van de openingsetappe, nam de leiderstrui over van de Tsjech Daniel Turek.

De vroege vlucht kwam op naam van drie renners: Jonathan Lastra, Rasmus Bogh Wallin en Sondre Kristiansen. Maximaal kregen ze vier minuten bonus van het peloton. Toen de voorsprong naar 1:45 was gezakt, maakte Kristoffer Skjerping de sprong naar het leiderstrio. Lang zou hun verhaal niet meer duren. Op 50 kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen door een peloton dat door de opeenvolging van klimmetjes was uitgedund tot veertig renners. Er wachtte enkel nog de klim naar Kvamskogen, maar Timo Roosen besloot die niet af te wachten. Hij sprokkelde snel enkele seconden en ondanks enkele tegenaanvallen, onder meer van Serge Pauwels, bleef hij voorop. Het peloton, nog vijftien renners sterk na de klim, beet zijn tanden stuk op de Nederlander, die naar zijn eerste profzege reed.



Van Gestel finishte als tiende netjes in de eerste groep en greep zo de leiderstrui. In de stand heeft de 22-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise 24 seconden voor op Roosen. Boasson Hagen heeft als derde 31 seconden goed te maken.

