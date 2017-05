LIVE Giro: hevige strijd voor vlucht van de dag, wie kan ontsnappen?

Door: redactie

26/05/17 - 12u05

De drie protagonisten: Quintana, Dumoulin en Nibali. © anp.

Als Nairo Quintana en Vincenzo Nibali Tom Dumoulin nog uit het roze willen rijden, dan mogen de Colombiaan en de Italiaan stilaan in actie schieten. Het duo is voorlopig veel te passief om de Nederlander, die een uitstekende indruk blijft maken, in de verlegenheid te brengen. Vandaag krijgen Quintana en Nibali alvast een voorgeschoteld waarin ze weer iets zouden kunnen proberen. De aankomst ligt na 191 kilometer immers na een pittige klim (van 15,45 kilometer aan gemiddeld 7,3 procent) in het skioord Piancavallo.



