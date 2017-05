LIVE: verliest Dumoulin Giro nadat Quintana en Nibali wegreden tijdens plaspauze Nederlander?

Door: redactie

Als Nairo Quintana en Vincenzo Nibali Tom Dumoulin nog uit het roze willen rijden, dan mogen de Colombiaan en de Italiaan stilaan in actie schieten. Het duo is voorlopig veel te passief om de Nederlander, die een uitstekende indruk blijft maken, in de verlegenheid te brengen. Vandaag krijgen Quintana en Nibali alvast een voorgeschoteld waarin ze weer iets zouden kunnen proberen. De aankomst ligt na 191 kilometer immers na een pittige klim (van 15,45 kilometer aan gemiddeld 7,3 procent) in het skioord Piancavallo.

Maakt Dumoulin straks zelf de oversteek? Binnenkort komt er een helling van tweede categorie aan. Benieuwd wat de knechten van de favorieten bergop kunnen, of maakt Tom Dumoulin zelf de sprong naar het eerste peloton? De drie protagonisten: Quintana, Dumoulin en Nibali. © anp.

Dumoulin krijgt steun Niet enkel Tom Dumoulin heeft zich laten verrassen, ook zijn landgenoten Steven Kruijswijk en Bauke Mollema hebben de slag gemist. Daardoor proberen nu ook LottoNL-Jumbo en Trek-Segafredo de bres te dichten. Het verschil blijft schommelen rond de minuut.

Weggereden tijdens sanitaire stop? Volgens de RAI zijn Movistar en Bahrein-Merida weggereden, nét op het moment dat Tom Dumoulin een plaspauze inlaste. Het bericht is voorlopig nog niet bevestigd. #Giro100 Según GPS, son 50" entre el grupo @NairoQuinCo -donde tiran también FDJ y KAT- y el del líder, donde marcha @jjrojillas. -118 km pic.twitter.com/mvBZK4ndV2 — Movistar Team (@Movistar_Team)