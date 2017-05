LIVE Giro: Landa wint! Dumoulin lijkt roze trui te verliezen!

Door: redactie

Als Nairo Quintana en Vincenzo Nibali Tom Dumoulin nog uit het roze willen rijden, dan mogen de Colombiaan en de Italiaan stilaan in actie schieten. Het duo is voorlopig veel te passief om de Nederlander, die een uitstekende indruk blijft maken, in de verlegenheid te brengen. Vandaag krijgen Quintana en Nibali alvast een voorgeschoteld waarin ze weer iets zouden kunnen proberen. De aankomst ligt na 191 kilometer immers na een pittige klim (van 15,45 kilometer aan gemiddeld 7,3 procent) in het skioord Piancavallo.

Aankomst Pinot Pinot finisht in de straten van Piancavallo. Wat is zijn voorsprong op Quintana en Nibali? Naar welke plek springt de kopman van FDJ?

Landa wint! De beste voorin zegeviert. Mikel Landa heeft eindelijk zijn zege beet. Rui Costa sprint naar de tweede plek, Pierre Rolland wordt derde. Waar zit Tom Dumoulin? Spannend!

Dumoulin verliest terrein Het ziet er niet rooskleurig uit voor Tom Dumoulin, die mogelijk zijn trui gaat kwijtspelen. Pinot kan dan weer een gouden zaak doen. Hij gaat mogelijk Nibali van het podium duwen.

Aanval Pinot Thibaut Pinot dropt een bommetje, niemand reageert. Wanneer krijgen we een uitval van Quintana of Nibali? Of is het van niet kunnen?

Dumoulin staat er alleen voor Dumoulin is met Geschke zijn laatste ploegmaat kwijt. De Nederlander rijdt op eigen tempo en hangt op 18 seconden van de groep der favorieten. Kan hij zijn roze trui redden?

Dumoulin lost! Tom Dumoulin kiest voor zijn eigen tempo op de slotklim. Quintana en Nibali wachten voorlopig af. Kan de Nederlander de schade beperken? Voorin heeft Landa een voorsprong van 45 seconden op Rolland en Costa. Pink jersey plummets! Tom Dumoulin struggles on the final climb in stage 19 as Quintana, Nibali et al ride clear #Giro100 pic.twitter.com/gen9CdXBlY — Eurosport UK (@Eurosport_UK) Fri May 26 00:00:00 MEST 2017

Eindelijk prijs voor Landa? Landa heeft de sprong naar voren gemaakt en laat iedereen achter op het steilste stuk van de slotklim. Rui Costa volgt op tien seconden van de bergkoning van Team Sky. Dumoulin bengelt intussen nog altijd achterin de groep.

Dumoulin slechte dag? Dumoulin heeft het moeilijk op de slotklim. Hij moet enkele meters laten op de groep van Quintana en Nibali. Ook Jungels kraakt. Kan de rozetruidrager zijn tweede adem vinden? Dat ziet er niet goed uit!

Alafaci gooit met bidon naar Movistar-renner Een beeld in het peloton dat we niet graag zien: Alafaci van Trek-Segafredo gooit met zijn bidon naar een Movistar-renner. Mogelijk starten we morgen dus met een renner minder. Me sé de alguien al que van a descalificar pic.twitter.com/rJVJ1BWUlU — Cronoescalada (@cronoescalada) Fri May 26 00:00:00 MEST 2017

Kopgroep spat uit elkaar Amper zeven achtervolgers meer op de eenzame leider. Rui Costa probeert te versnellen, maar Henao rijdt het gaatje weer dicht. De situatie ziet er goed uit voor bergkoning Landa. Sánchez heeft nog amper een bonus van twintig seconden. Nog twaalf kilometer! .@LLEONSANCHEZ #giro100 pic.twitter.com/AUp1c1O0y9 — Giro d'Italia (@giroditalia)

Sánchez gaat solo Rudy Molard moet voorin al snel afhaken. Luis León Sánchez staat er alleen voor. Landa zet Henao volop aan het werk. Het verschil met de Astana-renner bedraagt 45 seconden. Last climb of the day, ready? (ouch!)#giro100 pic.twitter.com/ktMRZigCcB — Giro d'Italia (@giroditalia)

Anticiperen in kopgroep Luis León Sánchez wil met een voorgift aan de slotklim beginnen en valt aan. Hij krijgt het gezelschap van Rudy Molard. Het duo heeft een bonus van twintig seconden. Genoeg om Landa van de zege te houden?

Op naar de slotklim! Binnen een kleine tien kilometer beginnen de leiders aan de klim naar Piancavallo. Het steilste gedeelte bevindt zich echter in het eerste gedeelte van de slothelling. Krijgen we daardoor een vroege uitval? Dumoulin en co volgen al op meer dan elf minuten. .@tom_dumoulin #giro100 ¿¿¿¿ pic.twitter.com/VLe2ZQspi2 — Giro d'Italia (@giroditalia)

Samenstelling kopgroep Een van deze achttien renners wordt de winnaar van de 19de etappe in de Giro. Een samenstelling van de kopgroep: Bilbao, Boem, Busato, Capecchi, Chevrier, Henao, Herrada, Koshevoy, Landa, Molard, Plaza, Rojas, Rolland, Rota, Rui Costa, Sánchez, Shalunov en Visconti.

Kopgroep van achttien renners De twaalf renners komen voorin aansluiten. Maar liefst achttien dappere lieden voorop. Het peloton volgt op meer dan zeven minuten, dat betekent dat we de winnaar vooraan moeten zoeken. Kan Mikel Landa dan toch eens zegevieren in deze Giro? Rui Costa wordt allicht de voornaamste uitdager.

Dumoulin staat even stil Even oponthoud bij Tom Dumoulin, die een probleem aan zijn voorwiel heeft. Niet veel later kampt ook Lars Bak met mechanische pech. Het zorgt voor een kleine opstropping in het peloton. Ze keren echter zonder problemen terug.

Eigen fout van Dumoulin? Volgens Luke Roberts, de ploegleider van Team Sunweb, zat Dumoulin achterin het peloton toen Quintana en Nibali aanvielen. Luke Roberts (Sunweb) zegt op RAI dat Dumoulin in de staart van het peloton zat op het moment van de aanval. Geen plaspauze. — Steven Dalebout (@stevendalebout) Fri May 26 00:00:00 MEST 2017

Nog steeds geen duidelijkheid.. Het bericht over de plaspauze is voorlopig dus alleen op rekening van de RAI. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) Fri May 26 00:00:00 MEST 2017 En gezien het uitblijven van een woedende reactie van Dumoulin denk ik dat we er voorlopig van moeten uitgaan dat hij gewoon zat te tukken. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) Fri May 26 00:00:00 MEST 2017

Twaalf renners in tegenaanval Twaalf renners springen weg uit het peloton. Krijgen we binnenkort een kopgroep van 18 stuks? Intussen nemen Dumoulin en co een nieuwe plaspauze. Deze keer wordt er niet aangevallen, zoals het hoort.

Koplopers bouwen voorsprong verder uit Dries Devenyns bepaalde het tempo van het peloton, maar houdt nu zijn benen stil. Daardoor loopt de voorsprong van het zestal op tot boven de minuut.

McEwen deelt zijn mening over de aanval van Quintana en Nibali... Quintana & Nibali have been consistent in this #Giro100 - between them they have attacked at every moment you're not supposed to #newschool — Robbie McEwen (@mcewenrobbie) But.....particularly after yday Tom D should expect them to attack him even in his sleep #beparanoid — Robbie McEwen (@mcewenrobbie)

Henao eerste boven Het zestal komt met een voorsprong van een dikke halve minuut boven op de Sella Chianzutan. Sebastián Henao bereikt als eerste de top en beschermt zo de bergtrui van zijn ploegmaat Mikel Landa. We geven even een samenstelling van de kopgroep mee: Bilbao, Rolland, Henao, Sánchez, Shalunov en Rui Costa. #Giro100 Seis en fuga por la cima de Sella Chianzutan. El pelotón sigue siendo muy reducido. -86 km, 27" pic.twitter.com/EfITmD8oUK — Movistar Team (@Movistar_Team)

Zes renners rijden weg Het tempo valt weer stil, en daar profiteren zes renners van. Onder meer Rui Costa, Pierre Rolland en Luis León Sánchez rijden weg. Tom Dumoulin houdt zich voorlopig gedeisd in de achtervolgende groep.

Dumoulin komt aansluiten! De aansluiting is een feit! Adam Yates dicht met een indrukwekkende tempoversnelling de laatste kloof. Krijgen we een reactie van Dumoulin richting Quintana en Nibali?

Redt Van den Broeck het roze van Dumoulin? De koplopers zijn nu al ingelopen. Ook Jurgen Van den Broeck zat voorin en hij laat zich nu uitzakken tot het groepje van Dumoulin en Kruijswijk. Onze landgenoot bepaalt het tempo en zorgt ervoor dat de achterstand kleiner wordt. Wat een inspanning, wat een wedstrijd! #Giro100 Now it's up to @vdb_jurgen to chase! Gap reduced to 18" pic.twitter.com/fz2LqpYpYb — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) Fri May 26 00:00:00 MEST 2017

Op de Sella Chianzutan De renners snijden de tweede beklimming van de dag aan. De Sella Chianzutan is 11,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5 %. Maakt Dumoulin zelf de sprong?

Rojas de aanleiding? Volgens de RAI zou Movistar-renner Rojas heel de tijd bij Dumoulin gebleven zijn om vervolgens via het oortje Quintana aan te geven om precies op dat moment aan te vallen. Ook dat bericht moet nog bevestigd worden.

Groep Dumoulin komt dichter! De groep van rozetruidrager Dumoulin is genaderd tot op amper twintig seconden. Gaat de Nederlander dan toch nog komen aansluiten bij Quintana en co? Wat een spanning! © kos.

Maakt Dumoulin straks zelf de oversteek? Binnenkort komt er een helling van tweede categorie aan. Benieuwd wat de knechten van de favorieten bergop kunnen, of maakt Tom Dumoulin zelf de sprong naar het eerste peloton? De drie protagonisten: Quintana, Dumoulin en Nibali. © anp.

Dumoulin krijgt steun Niet enkel Tom Dumoulin heeft zich laten verrassen, ook zijn landgenoten Steven Kruijswijk en Bauke Mollema hebben de slag gemist. Daardoor proberen nu ook LottoNL-Jumbo en Trek-Segafredo de bres te dichten. Het verschil blijft schommelen rond de minuut.

Weggereden tijdens sanitaire stop? Volgens de RAI zijn Movistar en Bahrein-Merida weggereden, nét op het moment dat Tom Dumoulin een plaspauze inlaste. Het bericht is voorlopig nog niet bevestigd. #Giro100 Según GPS, son 50" entre el grupo @NairoQuinCo -donde tiran también FDJ y KAT- y el del líder, donde marcha @jjrojillas. -118 km pic.twitter.com/mvBZK4ndV2 — Movistar Team (@Movistar_Team)