Primeur in Baloise Belgium Tour: Belgische renner uitgesloten omdat hij op voetpad reed

Bart Audoore

24/05/17 - 19u04

Dries De Bondt, hier op een archiefbeeld. © belga.

Dries De Bondt zal morgen niet aan de start van de tweede rit van de Baloise Belgium Tour verschijnen. De renner van Verandas Willems-Crelan reed vandaag over het voetpad en daar moet de 25-jarige poulain van Nick Nuyens stevig voor boeten.

De Bondt, die vorig jaar Halle-Ingooigem won, kreeg na de rit te horen dat hij uitgesloten wordt én dat hij een boete van 100 Zwitserse frank (ruim 90 euro) moet betalen omdat hij in de finale van de eerste rit over het voetpad had gereden. De Fransman Bryan Coquard won de eerste rit van de Baloise Belgium Tour. De renner van Direct-Energie was de snelste in een massasprint, die wel ontsierd werd door een massale valpartij.



Het was tijdens de Driedaagse De Panne ook al een issue, renners die over het voetpad reden. Vijftien renners, onder wie Belgisch kampioen Philippe Gilbert, werden toen beboet, maar er volgden geen diskwalificaties.