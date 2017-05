Privé-geluk voor Lance Armstrong: hij gaat trouwen met Anna Hansen

© ap.

Lance Armstrong (45) stapt straks voor de tweede keer in het huwelijksbootje. Dat maakte de ex-wielrenner bekend op Instagram. "Ze zei ja", postte de Amerikaan onder een foto van hem met zijn vriendin Anna Hansen.

Sinds 2008 is Hansen samen met Armstrong, die in 2003 scheidde van zijn eerste vrouw Kristin waarmee hij drie kinderen had. Tussen die twee relaties was dopingzondaar Armstrong ook twee jaar lang samen met de zangeres Sheryl Crow, die in 2004 in Parijs mee zijn Touroverwinning vierde. Tijdens een benefiet van zijn organisatie Livestrong negen jaar geleden leerde Arrmstrong Hansen kennen en een half jaar later was de blondine al zwanger. Vijf jaar later volgde een tweede kind en nu dus ook een trouwfeest.