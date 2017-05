Baloise Belgium Tour zoekt vanaf morgen opvolger voor Dries Devenyns

SW

23/05/17 - 14u33 Bron: Belga

© belga.

Morgen trekt de Baloise Belgium Tour (2.BC), de vroegere Ronde van België, zich vanuit Lochristi op gang. Zondag kennen we in Tongeren de opvolger van Dries Devenyns. De organisatoren wisten twintig ploegen aan te trekken waarvan er met Astana, Katusha-Alpecin, Trek-Segafredo, Lotto-Soudal en Quick-Step Floors vijf het WorldTourstatuut hebben. Er komt ook een Belgische nationale selectie aan de start.

Met het zware ongeval tijdens de voorlaatste etappe van de vorige editie in gedachten, waarbij onder meer Stig Broeckx betrokken raakte, zetten de organisatoren nog meer in op veiligheid. Zo werd er een heuse safetycar ingeschakeld die een half uur voor de renners zal uitrijden om het parcours een laatste keer te inspecteren op mogelijke gevaarlijke punten. Tevens wordt er opnieuw gebruik gemaakt van de way-in en way-outs voor de motards zodat slechts een handvol motorrijders de renners hoeft te passeren.



Startplaats van de Baloise Belgium Tour is Lochristi. Van daaruit gaat het via het Meetjesland naar Knokke-Heist waar op de 'Wandelaar' de eerste rit finisht. Daags nadien gaat het vanuit diezelfde kustgemeente in een streep richting Lendelede om dan naar het Heuvelland te trekken met de beklimmingen van de Schomminkelberg, Monteberg en Kemmelberg op het programma. De aankomst is dan voorzien in Moorslede.



De tijdrijders komen vrijdag aan hun trekken tijdens een 13,4 kilometer lang traject in en rond Beveren-Waas. Hierin zijn minder technische stukken opgenomen in vergelijking met andere jaren. De koninginnenrit staat geprogrammeerd op zaterdag met start en aankomst te Ans. Daarin zijn onder andere hellingen als de Côte de Fraiture, Côte de Chambralles, Côte de Vequee, Côte Thier des Forges, Côte Roche au Faucon en de Côte Saint-Nicolas verweven.



Na deze "mini" Luik-Bastenaken-Luik volgt op zondag 28 mei de ontknoping met de rit tussen Tienen en Tongeren. Vorig jaar ging de eindzege naar Dries Devenyns die het haalde van de Zwitser Reto Hollenstein met vier seconden voorsprong. Derde werd toen Stijn Vandenbergh.



Belgisch kampioen Philippe Gilbert voert samen met onder andere Niki Terpstra de Quick-Step Floorsformatie aan. In het kamp van Lotto-Soudal is het uitkijken naar Jens Debusschere, Jelle Vanendert en Tiesj Benoot. Er komt tevens een Belgische selectie aan de start met daarbij onder meer Oliver Naesen en Jens Keukeleire.



Dinsdagavond worden in Lochristi de ploegen voorgesteld. Om 18u30 is Cibel-Cebon als eerste aan de beurt. Quick-Step-Floors sluit om 20u05 de rij.