Niki Terpstra maakt rentree in Ronde van België

Bewerkt door: PL

22/05/17 - 21u58 Bron: ANP

Niki Terpstra bij zijn val in Parijs-Roubaix. © belga.

Niki Terpstra maakt woensdag in de Ronde van België zijn rentree in het wielerpeloton. De Nederlander van Quick-Step reed sinds een val in Parijs-Roubaix op 9 april geen koers meer. Terpstra liep bij zijn valpartij diverse snij- en schaafwonden op. Eind april stapte hij weer op de fiets, maar vanwege een armblessure moest hij daarna weer een pauze inlassen.



Terpstra is niet de enige renner van Quick-Step die terugkeert na een blessure. Philippe Gilbert komt voor het eerst weer in actie sinds hij half april de Amstel Gold Race won. In die wedstrijd bleek hij bij een val een scheurtje in zijn nier te hebben opgelopen, dat hem de rest van het voorjaar kostte.



De Ronde van België start woensdag met een rit van Lochristi naar Knokke-Heist.