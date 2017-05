Wereldkampioen Peter Sagan trekt op hoogtestage

Door: redactie

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) kan maar niet genoeg krijgen van Amerika. De wereldkampioen arriveerde al een week eerder op Amerikaanse bodem voor de start van de Ronde van Californië en verlengt zijn verblijf in de States met nog twee weken.

Sagan arriveerde op 6 mei in de Verenigde Staten met zijn broer Juraj en Michael Kolar. Ook zijn vader reisde mee om hem gezelschap te houden. Het kwartet verbleef in een hotel in Lake Tahoe, op grote hoogte, zo'n 1900 meter, en trainde er de rest van de week. Pas op vrijdagmiddag trok hij naar Sacramento voor het persmoment van de Ronde van Californië die op zondag begon. Sagan won er uiteindelijk één rit. "Het was hier plezant de voorbije dagen", vertelde hij na afloop "vooraf wist ik niet wat deze koers zou geven omdat het me toch een beetje aan koersritme ontbrak en omdat ik ook enkele dagen op grote hoogte had getraind. Maar ik ben blij, ik heb een ritzege op zak. We hebben gekoerst in mooie landschappen, het publiek was talrijk en enthousiast", loofde hij, "en de wedstrijd verliep goed. Ik heb andermaal de groene trui, ik ben tevreden."



Nu wacht een stevig trainingsblok voor de wereldkampioen die zondagochtend naar Utah trok voor een hoogtestage. "Peter heeft in het verleden al vaker hoogtestages gedaan in de Verenigde Staten, telkens met goed resultaat na afloop", legt persverantwoordelijke Gabriele Uboldi uit. "Peter zal er twaalf dagen trainen, krijgt er ook het gezelschap van zijn echtgenote en kan er zich in alle rust voorbereiden op het tweede deel van het seizoen."