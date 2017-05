Hivert slaat dubbelslag in tweede etappe Ronde van Castilië en Leon

Door: redactie

De Fransman Jonathan Hivert (Direct Energie) heeft voor een dubbelslag gezorgd op de tweede dag van de Ronde van Castilië en Leon (2.1). Dankzij de ritzege van vandaag pakt hij ook de leiderstrui.

Daags na de etappewinst van de Rus Alexander Evtushenko stonden 166 kilometer gepland tussen Velilla del Rio Carrion en Alto de La Camperona, waar de finish bovenop een klim van eerste categorie lag. Op die slotklim stak de Spanjaard Jaime Roson het vuur aan de lont, maar Hivert volgde kloek en schreef de rit op zijn naam. Hij had zestien seconden voorsprong op Roson en 31 op de Portugees Henrique Casimiro, die derde werd.



Hivert, een 32-jarige Fransman die ooit een rit won in de Ronde van Romandië, finishte ook gisteren al met lichte voorsprong op het peloton en wordt de nieuwe leider. Hij heeft in het klassement een voorsprong van 0:38 op Roson en 0:55 op Casimiro, een voorgift die hij nog één etappe dient te verdedigen. Morgen wordt immers de slotrit afgewerkt van de Ronde van Castilië en Leon, waarin geen Belgen zijn gestart.