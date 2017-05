LIVE Giro: vijf renners in aanval, Quintana komt ten val

Door: redactie

21/05/17 - 15u30

© Twitter Giro d'Italia.

Vallende bladeren zijn er vandaag niet bij in mei, maar de laatste 50 kilometer van de vijftiende rit zijn wel een perfecte kopie van de laatste editie van de Ronde van Lombardije. Na 150 kilometer relatief vlakke wegen wachten met de Miragolo San Salvatore (9,7 km aan 6,2%, max. 11%) en de Selvino (6,9 km aan 5,4%, max. 9%) twee colletjes van respectievelijk tweede en derde categorie. De finale is spectaculair, met eerst het klimmetje naar het oude stadsgedeelte van Bergamo (10-12%, mét kasseien) en dan de razendsnelle duik via Porta Sant'Agostino naar de Viale Giovanni XXIII.



