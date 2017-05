Corruptiezaak Vinokourov en Kolobnev definitief doorverwezen naar rechtbank

Eline Van Der Meulen

Alexander Vinokourov en Alexander Kolobnev zullen zich voor de rechtbank van Luik moeten verantwoorden voor de corruptie die mogelijk plaatsvond tijdens Luik-Bastenaken-Luik van 2010. De twee moesten maandag naar de raadkamer gaan. Deze heeft besloten dat de zaak verder behandelt moet worden.

Beide heren streden in 2010 om de eindzege in de Waalse klassieker. Vinokourov zou Kolobnev, zijn medevluchtgenoot, omgekocht hebben en hem zo'n 150.000 euro hebben aangeboden zodat hij kon winnen. Beiden betwisten de feiten en geven te kennen dat er onvoldoende bewijs is voor een proces.



Het Belgische gerecht voerde het onderzoek en kwam enkele bankgegevens en e-mails tegen. Daarin vond het gerecht onder meer twee overschrijvingen die Vinokourov heeft gedaan naar Kolobnev. Tussen juli en december heeft hij 100.000 en 50.000 euro overgeschreven op de Zwitserse rekening van Kolobnev.