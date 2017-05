Dylan Groenewegen wint tweede rit in Noorwegen, Tom Van Asbroeck vierde

Bewerkt door: PL

Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) gewonnen. De 23-jarige Nederlander van LottoNL-Jumbo spurtte na 194 km van Eidsvoll naar Brumunddal sneller dan de Noren Kristofer Halversen en Edvald Boasson Hagen. Tom Van Asbroeck werd vierde.

Op een pittig, heuvelachtig parcours trokken drie renners ten aanval: Fridtjof Roinas, Ken Eikeland en Fernando Orjuela Gutierrez. De twee Noren en de Colombiaan namen een maximale voorsprong van zes minuten. Op 70 km van de finish bedroeg de voorsprong van de leiders nog 3'40", maar voor Orjuela ging het niet snel genoeg. De Colombiaan liet zijn medevluchters achter, trok alleen op avontuur en zag zijn voorsprong weer oplopen tot 4'20". De sprintersploegen hadden echter hun zinnen gezet op een massaspurt en bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde, op 22 km van de finish, was het liedje van Orjuela uit.



In gestrekte draf ging het richting finish. Terwijl Preben Van Hecke nog snel de bergtrui veroverde op een klimmetje in volle finale, bereidde LottoNL-Jumbo de sprint voor Groenewegen voor. De Nederlandse kampioen stelde niet teleur. Voor Groenewegen is het zijn tweede zege van het seizoen. Eind april won hij de openingsetappe in de Ronde van Yorkshire (2.1).



Boasson Hagen won woensdag de eerste rit en behoudt de leiderstrui. In de stand heeft hij acht seconden voorsprong op Tosh Van der Sande. De Australiër Simon Gerrans is op tien seconden derde. Vrijdag wacht de renners een geaccidenteerde en 192 km lange etappe van Hamar naar Lillehammer. De Ronde van Noorwegen eindigt zondag.