Huffman verrast in Ronde van Californië

18/05/17 - 06u51 Bron: Belga

Evan Huffman (Rally Racing) heeft een overwinning in de vierde rit van de Ronde van Californië (World Tour) aan zijn palmares toegevoegd. De Amerikaan maakte deel uit van de vroege vlucht van vijf die voorop bleef in Santa Clarita en sprintte naar de zege voor zijn ploegmaat Rob Britton en de Nederlander Lennard Hofstede (Sunweb). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) won de sprint van het peloton, Rafal Majka behoudt de leiderstrui.

In de vierde rit wachtte een vlakke finish in Santa Clarita en geen noemenswaardige hindernissen onderweg. Verwacht werd dat er zou gesprint worden om de zege, maar het zou een harde strijd worden, zo werd onderweg duidelijk.



Een vroege vlucht kreeg vorm al vroeg in de wedstrijd met Evan Huffman, Rob Britton (Rally Racing), Martin Elmiger (BMC), Matthias Le Turnier (Cofidis), Lennard Hofstede (Sunweb) en Gavin Manion (UnitedHealthcare). De zes werden herleid tot vijf stuks en verzamelden maar liefst 10 minuten bonus bij elkaar. Het peloton schoot laat wakker en veel steun kwam er niet, dus duurde het lang vooraleer de voorsprong van de vluchters zakte.



De samenwerking in het peloton verliep stroef en op het eind brak het peloton zelfs in stukken door waaiervorming onder impuls van Team Sky en Bora-Hansgrohe. Dat zorgde er niet meteen voor dat de kloof op de vluchters snel kleiner werd en op 5 kilometer van het eind werd duidelijk dat de koplopers wellicht gewonnen spel hadden, want de samenwerking bleef goed, tot in de laatste kilometer zelfs.



Op 500 meter van het eind zette Huffman van ver aan en bleef hij vooruit. Hij haalde het voor zijn ploegmaat Britton en Hofstede. Het peloton sprintte 13 seconden later om de zesde plek, Sagan won en behoudt zijn puntentrui, de leiderstrui blijft om de schouders van Majka die met twee seconden voorsprong leidt voor George Bennett. Vrijdag staat een lastige bergrit op het programma waarin favorieten uit hun pijp moeten komen. Lees ook Sagan wint in Californië en zet roze zonnebril op om zich te beschermen tegen champagne, "maar helaas is die er niet"

Huffman boekt grootste profzege Evan Huffman heeft zijn eerste overwinning in een World Tour koers beet, pas zijn tweede profzege na een overwinning in de Ronde van Alberta vorig jaar. Vorig jaar nog baalde Huffman in Santa Clarita, dezelfde aankomst als vandaag, nadat hij in de sprint geklopt werd door Benjamin King. Ook toen bleef hij het peloton voor en won Kristoff de sprint om de derde plek. "Vorig jaar flitste wel door mijn hoofd", moest Huffman erkennen, "toen greep ik net naast die zege, nu is het wel prijs. Ik heb er bijna geen woorden voor en kan het nu, een uur na de zege, nog altijd niet geloven. Dit is groots, het is voor het team ook de eerste zege ooit in een World Tourkoers."



"De tactiek was eenvoudig", deed hij uit de doeken, "op papier leek het een etappe voor de sprinters, maar dat wilden wij liever niet en we kozen voluit voor de aanval met de ploeg, en toen we met twee ploegmaten voorop reden was dat natuurlijk een goede zaak. De samenwerking was ook goed vooraan, iedereen wist dat we rond moesten blijven draaien wilden we voorop blijven. Het was een beetje zoals een ploegentijdrit, maar dan met renners van verschillende ploegen, iedereen deed zijn duit in het zakje. Toen we bijna 10 minuten hadden, geloofde ik erin, toen het zakte naar vier dacht ik dat we het niet zouden halen en in de laatste 10 kilometer kwam het geloof terug. Uiteindelijk beginnen we die slotkilometer met vijf en ik weet dat ik die sprint te vroeg inzet, op 500 meter en op 200 meter schoten de krampen in mijn benen, maar ik zette door en uiteindelijk haal ik het wel. Ongelooflijk, mede ook omdat mijn ploegmaat achter mij zit. Dit is een overwinning van de ploeg."

Sagan feliciteert Huffman
Peter Sagan won de sprint van het peloton en werd aldus zesde in de vierde rit van de Ronde van Californië. Hij sprak niet over een gemiste kans, maar feliciteerde winnaar Huffman na afloop met de zege. "Ik ben blij voor die jongen", verraste hij, "ze hebben hard gewerkt vandaag." "De voorbije twee dagen hebben we hard werk geleverd met de ploeg", vond Sagan, "vandaag deden we het iets rustiger aan. Veel teams waren verrast dat de vlucht zo snel veel voorsprong nam, het zou lastig worden om hen terug te pakken, en uiteindelijk lukte het ook niet. We hebben geprobeerd, maar kregen weinig steun. Ik begrijp de tactiek niet van de andere teams, maar dat is koers, uiteindelijk wint iemand anders, leuk voor hem. We hebben nog hard gereden om hen terug te pakken, maar het lukte niet, that's life."



Voor het overige amuseert Sagan zich in Californië, de koers die hij al van in het begin van zijn carrière rijdt en waar hij al 16 overwinningen pakte. "Gisteren hebben we nog een barbecue gedaan met de ploeg, lekker gegeten. De sfeer is hier goed. Neen, ik heb niet zelf iets op de bbq gelegd, daarvoor was het te druk met massage en andere dingen die een wielrenner moet doen na de koers", grapte hij. "Het was plezant, er werd voor ons gezorgd."



Ploegmaat Rafal Majka behoudt intussen de leiderstrui met twee seconden voorsprong op Bennett. Vrijdag staat een lastige bergrit op het programma. "Ik heb vandaag wel afgezien", moest de Pool toegeven, "de eerste warmte sloeg een beetje op mij. Het draaide minder goed dan de andere dagen, maar ik heb gelukkig een sterk team dat mij omringd en dat scheelt een slok op de borrel. Ik hoop dat de benen vrijdag opnieuw goed aanvoelen. Ik ken die slotklim niet en ik weet niet hoe de benen na vier dagen koers zullen reageren. Of ik zelf ga aanvallen? Dat hangt er vanaf hoe ik me voel, misschien moet ik gewoon de anderen volgen. De koers zelf zal dat uitwijzen, ik hoop gewoon dat ik mijn leiderstrui kan behouden."

Uitslag vierde rit - Top tien De uitslag van de vierde etappe in de twaalfde editie van de Ronde van Californië (WorldTour), woensdag tussen insdag over 192,5 kilometer tussen Santa Barbara en Santa Clarita:



1. Evan Huffman (VSt/RLY) de 159.5km in 3u41:52 (gem. 43.134014km/u)



2. Rob Britton (Can/RLY) op 0:00



3. Lennard Hofstede (Ned/SUN) 0:00



4. Mathias Le Turnier (Fra/COF) 0:00



5. Gavin Mannion (VSt/UHC) 0:00



6. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:13



7. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:13



8. Marcel Kittel (Dui/QST) 0:13



9. Alexander Kristoff (Noo/KAT) 0:13



10. Simone Consonni (Ita/UAD) 0:13