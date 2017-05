Sagan wint in Californië en zet roze zonnebril op om zich te beschermen tegen champagne, "maar helaas is die er niet"

Bewerkt door:

17/05/17 - 07u03 Bron: Belga Bewerkt door: Hans Op de Beeck 17/05/17 - 07u03 Bron: Belga

© getty.

Peter Sagan heeft de derde rit in de Ronde van Californië gewonnen. De wereldkampioen van Bora-Hansgrohe haalde het na 192,5 km van Pismo Beach naar Morro Bay in een sprint voor Rick Zabel (Katusha) en Simone Consonni (UAE Team Emirates). Rafal Majka behoudt zijn leiderstrui.

Na de passage door de bergen maandag kreeg het peloton opnieuw een relatief vlakke etappe voorgeschoteld met als enige noemenswaardige hindernis een klim van derde categorie, 1,8 km na zo'n 80 kilometer. Daarna ging het grotendeels over vlakke en brede wegen richting het kuststadje Morro Bay. Daar wachtte de renners een hellende aankomststrook: op 400 meter van het einde volgt een bocht naar rechts waarna het behoorlijk steil bergop gaat richting finish, voer voor machtssprinters zoals Degenkolb, Sagan of Kristoff.



De obligate vlucht van de dag kwam op naam van vijf renners: Danny Pate (Rally Cycling), David Lozano (Team Novo Nordisk), Sean Bennett (Jelly Belly), Federico Zurlo (UAE Team Emirates) en Ben Wolfe van Jelly Belly die ook zondag al mee was in de vroege vlucht. Maximaal gunde het peloton hen 5'45" minuten voorsprong, het was Bora-Hansgrohe, voor leider Rafal Majka, maar ook voor Peter Sagan, en Quick Step Floors, die de wedstrijd controleerden.



De wedstrijd kabbelde voort en de bonus van de vluchter zakte onder de minuut met nog 25 km voor de boeg. Het sein wat later voor Ben Wolfe om zijn medevluchters achter te laten, maar ook hij bleek niet opgewassen tegen het peloton en werd ingerekend op 8,2 km van het einde. De sprintvoorbereiding begon, het was Trek-Segafredo dat Degenkolb naar voren loodste, ook Sagan wipte mooi mee en uiteindelijk toonde de tweevoudige wereldkampioen zich de sterkste bergop, goed voor zijn zestiende ritzege in de Ronde van Californië. Lees ook Onfortuinlijke Skujins op vliegtuig naar Europa omdat ziekenhuiskosten in VS torenhoog zijn

Akelige beelden: renner compléét van de wereld na zware val in afdaling

Rafal Majka slaat dubbelslag in zware bergrit in Californië © afp.

© getty. In de openingsrit werd Sagan nog tweede na Kittel, deze keer schoot de Slovaak wel raak. "Geweldig dat ik hier opnieuw de zege pak", aldus de Slovaak, "tot nu toe verloopt deze Ronde van Californië voor ons team perfect. Maandag de zege met Rafal Majka, nu een overwinning voor mij en dan hebben we ook nog de leiderstrui en puntentrui vast. Hier ben ik heel blij mee."



Sagan had speciale woorden van lof voor zijn broer Juraj die kilometerslang op kop sleurde om de vroege vlucht terug te pakken. "Hij heeft enorm hard gewerkt om die vluchters te grijpen", zei hij, "ook wat mijn ploegmaten nadien voor mij deden verdient lof. Ik zat in de voorlaatste bocht nog slecht geplaatst, maar raakte toch nog vooraan. Daarna was het aan mij om het af te maken. Het was lastig, ging lichtjes bergop en ik grijp de zege. Het was het doel om hier een rit te winnen en die zege heb ik nu vast."



Roze zonnebril

Op de vraag wat hij vond van de aanwezigheid van andere sprinters in de Ronde van Californië ging Sagan wat dieper in. "Een sprint is altijd verschillend", zei hij, "het hangt af van het profiel van de rit dat wordt gereden, de finish, of het technisch is, lichtjes hellend, hoe de wind zit, enzovoort, elke sprint is verschillend. Er zijn ook sprinters aan het werk in de Giro. Dit is geen sprint zoals in de Tour, het is moeilijk om vergelijkingen te maken. Dit jaar is Marcel Kittel hier, maar Mark Cavendish niet, wat moet ik daar op zeggen. Een vergelijking is niet gemakkelijk en ik onthoud dat ik hier win."



Sagan, die op het podium verscheen met een opvallende roze zonnebril, had ook nog een grapje over voor het publiek. "Ik heb deze bril speciaal opgezet omdat ik me verwachtte aan champagne op het podium", grapte hij, "dan was ik beschermd, maar helaas, er is geen champagne." © afp.

Uitslag:

1. Peter Sagan (Slk/BOH) de 192.5km in 4u53:26 (gem. 39.361584km/u)

2. Rick Zabel (Dui/KAT) op 0:00

3. Simone Consonni (Ita/UAD) 0:00

4. Alexander Kristoff (Noo/KAT) 0:00

5. Jempy Drucker (Lux/BMC) 0:00

6. Reinardt Janse Van Rensburg (ZAf/DDD) 0:00

7. Taylor Phinney (VSt/CDT) 0:00

8. Ramon Sinkeldam (Ned/SUN) 0:00

9. Travis McCabe (VSt/UHC) 0:00

10. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:00



Stand:

1. Rafal Majka (Pol/BOH) de 504.0km in 12u22:43 (gem. 40.71539km/u)

2. George Bennett (NZe/TLJ) op 0:02

3. Ian Boswell (VSt/SKY) 0:14

4. Lachlan Morton (Aus/DDD) 0:16

5. Robert Gesink (Ned/TLJ) 0:45

6. Brent Bookwalter (VSt/BMC) 0:48

7. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:48

8. Andrew Talansky (VSt/CDT) 0:48

9. Vegard Laengen (Noo/UAD) 0:48

10. Maximilian Schachmann (Dui/QST) 0:48 © getty.