Majka wint tweede etappe Ronde van Californië en wil leiderstrui verdedigen

16/05/17 - 02u45

Rafal Majka heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. De Pool van Bora-Hansgrohe toonde zich de sterkste in de zware bergrit in California en haalde het voor George Bennett en Ian Boswell. "Deze zege doet heel veel deugd", aldus de Pool: "ik stond al een tijdje droog."

Het was van het Pools kampioenschap geleden, 26 juni 2016, dat de renner nog eens de handen omhoog mocht steken. "Ongelooflijk", aldus de tweevoudige winnaar van de bergtrui (2016 en 2014), "op het eind keken we echt naar elkaar en moest ik enkele aanvallen pareren. Uiteindelijk haal ik het dan toch, in een sprint bergop. Hier ben ik heel blij mee, want het is de eerste zege die ik behaal voor mijn nieuwe werkgever."



Sagan

Vooraf werd verwacht dat ook Sagan misschien wel de neus aan het venster kon steken, maar de wereldkampioen kwam duidelijk te kort op Mount Hamilton en moest de favorieten laten rijden. "Vooraf hadden we twee troeven in handen met Peter en mij", deed Majka uit de doeken, "uiteindelijk was het aan mij en toen de ene na de andere aanval werd opgezet vanuit het peloton moest ik ook mijn kans gaan. Eenmaal we de vluchters hadden gegrepen, bleven de sterksten voorop."



Zware dagen

Met nog twee echte bergritten en een tijdrit is het spel evenwel nog lang niet gespeeld. Bovendien telt Majka slechts twee seconden voorsprong op Bennett. "Het worden nog enkele zware dagen, nog twee bergritten, maar wel slechts één met aankomst bergop", zei hij, "dan is er ook nog de tijdrit, dus ik moet zeker meer voorsprong nemen. We gaan deze trui verdedigen en we zien wel waar we eindigen."