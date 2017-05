Marcel Kittel sprint naar zege in Ronde van Californië

Door: redactie

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) is de eerste leider in de twaalfde editie van de Ronde van Californië (WorldTour). Na 167 kilometer was de 29-jarige Duitser zondag in Sacramento de snelste in een massasprint. De Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan werd tweede, de Italiaan Elia Viviani derde.