Marcel Kittel is eerste leider in Ronde van Californië

15/05/17 - 06u22 Bron: Belga

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) is de eerste leider in de twaalfde editie van de Ronde van Californië (WorldTour). Na 167 kilometer was de 29-jarige Duitser zondag in Sacramento de snelste in een massasprint. De Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan werd tweede, de Italiaan Elia Viviani derde. Jonas Van Genechten was met een zevende plaats beste Belg.

De openingsrit zou er één worden voor de sprinters, al was er wel eerst nog de obligate vlucht van de dag met vier renners: Floris Gerts, Jonathan Clarke, Charles Planet en Ben Wolfe. Meer dan 2'30" kregen ze nooit van het peloton, waarin Quick-Step Floors met nog enkele andere WorldTour-teams de wedstrijd controleerde.



Na zo'n 75 km probeerden enkele ploegen het peloton in stukken te breken, maar de wind was niet sterk genoeg om het op waaiers te trekken. Schade werd er niet aangericht. Het peloton zette er vaart achter. Uiteindelijk werden de vluchters gegrepen op 10 km van de finish, waarna de sprintvoorbereiding begon. Sky en het Rally Racing Team probeerden een treintje op te zetten, net zoals Katusha voor Kristoff, maar het was Quick-Step Floors dat een demonstratie weggaf en vier renners in lijn zette. Kittel werd perfect gepiloteerd. Sagan moest van ver komen, maar nestelde zich nog in zijn wiel. Ook Viviani zat niet ver, maar de Duitser nam met gemak de maat van de anderen en boekte zo zijn eerste zege in Californië.



Dit seizoen zit Kittel al aan acht zeges. Eerder won hij de Scheldeprijs (1.BC), etappes in de Driedaagse van De Panne-Koksijde (2.BC) en de Ronde van Abu Dhabi (WT) en drie ritten in de Ronde van Dubai (2.BC), waar hij ook de eindzege op zak stak.



De tweede etappe is maandag geen voer voor sprinters. Tussen Modesto en San José (144,5 km) moeten er vijf cols bedwongen worden. Daar is met de Mount Hamilton, 6,9 km lang en 8,7 procent steil, al meteen één van buiten categorie bij. Na die vijf cols volgt er nog een slotklim naar San José.