Adrien Petit wint slotetappe Vierdaagse van Duinkerke, Venturini is eindwinnaar

Clément Venturini (Cofidis) heeft de 63ste editie van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn palmares gezet. De Fransman gaf in de slotrit zijn voorsprong van twee seconden op Sander Armée (Lotto Soudal) niet meer uit handen. De zesde en laatste etappe was een prooi voor Adrien Petit. De Fransman van Direct Énergie soleerde naar de zege.

De 26-jarige Petit haalde het in de zesde en laatste etappe, over 159,8 km tussen Nieuw-Koudekerke en Duinkerke, solo voor de Nederlander Berden de Vries (Roompot-Nederlandse Loterij), tweede op 15 seconden.



De Fransman Julien Duval (Ag2r La Mondiale) kwam op 18 seconden als derde over de streep. Samen maakten ze deel uit van een vluchtersgroep.