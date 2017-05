Coryn Rivera knalt naar de zege in Californië

Door: redactie

13/05/17 - 23u57 Bron: Belga

Coryn Rivera heeft de derde etappe in de Ronde van Californië (VSt/WorldTour) voor vrouwen gewonnen. De Amerikaanse van Sunweb haalde het na 118 kilometer van Elk Grove naar Sacramento in een sprint voor de Cubaanse Arlenis Sierra (Astana) en de Italiaanse Giorgia Bronzini. Katie Hall behoudt haar leiderstrui, maar telt slechts één seconde voorsprong op de Nederlandse Anna van der Breggen.

Na twee dagen klimwerk kreeg het peloton een vlakke rit voorgeschoteld. Katie Hall, winnares van de koninginnenrit op vrijdag, startte met drie seconden voorsprong op Anna van der Breggen. Onderweg vielen er na 88 kilometer drie, twee of één bonusseconde te rapen en aan de tussensprint op het eind 10, 6 en 4. Een spannende strijd mocht verwacht worden, want de olympische kampioene toonde zich vrijdag strijdbaar.



De wind zorgde voor een nerveuze etappe, het peloton brak al snel in stukken, maar zowel leider Hall, als Van der Breggen zaten in de eerste groep, en toen na iets minder dan een halfuur de hergroepering leek te volgen, was het Brianna Walle die versnelde vooraan en wegsprong. Een samensmelting werd nog even uitgesteld. Toen Walle werd opgeraapt, trok een trio met Ingrid Drexel, Erica Allar en Scotti Lechuga erop uit. Ze verzamelden een minuut, maar Boels Dolmans zorgde er voor dat alles weer bij elkaar kwam net voor de tussensprint waar Van der Breggen twee seconden pakte. De volle buit ging naar Sierra, Dani King moest vrede nemen met 1 seconde.



Na nog een late uitval van Mandy Heintz volgde uiteindelijk de sprintvoorbereiding. Kirsten Wild, een van de favorieten, zou niet meedoen in die sprint na een lekke band in de laatste kilometers. De zege ging naar Coryn Rivera, winnares van de Ronde van Vlaanderen, die overtuigend de maat nam van Sierra en Bronzini. "Ik was er echt op gebrand om hier, in eigen land, een rit weg te kapen", zei de renster van Sunweb na afloop. "De voorbije dagen waren zwaar, ging het stevig bergop, maar nu heb ik wel de zege beet en dat doet heel veel deugd", aldus de zevende in het klassement waar Katie Hall met één seconde voorsprong leidt op Van der Breggen. Morgen staat een criterium van 70 kilometer op het programma in Sacramento.