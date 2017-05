Lotto Soudal trekt in slotetappe Vierdaagse van Duinkerke kaart Jens Debusschere (en dat is goed nieuws voor leider Venturini)

XC

Veel tegenstand zal kersvers leider Clément Venturini (Cofidis) niet moeten verwachten vanuit de hoek van Lotto Soudal. De Belgische formatie kan de leiderspositie van Venturini nog bestoken, maar trekt op de slotdag van de Vierdaagse van Duinkerke evenwel de kaart Jens Debusschere en wil het in de laatste rit op een massasprint laten komen.

"Sander Armée heeft maar twee seconden achterstand op Clément Venturini, maar hij is nu eenmaal geen sprinter en dus zie ik niet in waar hij die achterstand kan goedmaken. Tijdens de bonificatiesprints gaat dat al zeker niet. Dus leggen we ons al neer bij de huidige vorm van het klassement", verklaart ploegleider Mario Aerts. "Het is nu eenmaal zo. Zonder ongelukken is Venturini de eindlaureaat. Wij hadden voor de aanvang van deze Vierdaagse van Duinkerke gezegd dat we in de slotetappe de kaart van Debusschere zouden trekken en houden woord. Jens won de openingsrit, reed drie dagen in het roze, en als alles goed verloopt, pakken we met Armée een tweede plaats in het eindklassement. Dat vind ik niet slecht met een ploeg waarvan de meeste renners pas de competitie hervatten. Ik ben alvast blij met het resultaat dat mijn renners hier neergezet hebben, al is er met het uitvallen van Frederik Frison ook wel een schaduwkantje."