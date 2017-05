Door: redactie

Wout van Aert rijdt in 2018 het klassieke voorjaar op de weg. Dat bevestigt de wereldkampioen veldrijden aan Sporza. "Na het WK in het veld zal ik me focussen op de weg", zegt Van Aert. "Ik blijf het voorlopig wel combineren, want ik cross nog te graag."