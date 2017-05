Corruptie tijdens L-B-L van 2010? Vinokourov en Kolobnev maandag voor raadkamer

Door: redactie

Alexandre Vinokourov en Alexandr Kolobnev verschijnen komende maandag voor de Luikse raadkamer. De Kazach en de Rus worden verdacht van corruptie tijdens Luik-Bastenaken-Luik van 2010. De raadkamer moet zich uitspreken over een eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

De wielrenners Vinokourov en Kolobnev reden samen aan de leiding in de finale van 'La Doyenne' in april 2010. Ze sprintten in Ans voor de overwinning, maar daar zou een reukje aan gehangen hebben. Vinokourov zou destijds zijn medevluchter 150.000 euro betaald hebben om zich in de spurt te laten kloppen.



Beide ex-renners ontkennen de feiten en geven aan dat er niet genoeg bewijs is om een procedure op te starten. Het gerecht onderzocht tijdens het onderzoek e-mail- en bankverkeer in Zwitserland en Monaco. Tussen juli en december zou er 100.000 en 50.000 euro overgeschreven zijn van de Monegaskische bankrekening van Vinokourov naar de Zwitserse rekering van Kolobnev.



Het parket van Luik vraagt de verwijzing van beide mannen naar de correctionele rechtbank van Luik. Vinokourov wordt verdedigd door advocaat Jean-Louis Lodomez, Kolobnev door advocaat Steven Boeynaems.