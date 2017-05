"Wonderbaarlijke vooruitgang" voor wielrenner Stig Broeckx

Door: redactie

12/05/17 - 03u10

© photo news.

Bijna één jaar na zijn vreselijke val in de Ronde van België, maakt Stig Broeckx (27, foto) volgens vader Peter "wonderbaarlijke vooruitgang". Zo mag hij in het revalidatiecentrum al op de hometrainer fietsen.

"Daarbij durft hij zelfs vals te spelen, door de termijn van 30 minuten tegen het einde van de sessie te resetten zodat hij nog langer kan fietsen", klinkt het in een update op de website van de fanclub. "Hij is gemotiveerd om keihard te revalideren en kijkt elke dag uit naar de uurtjes dat hij mag zweten." Stig hoopt zelfs één van de komende weken definitief naar huis te kunnen. "Al zal hij uiteraard dagelijks in het revalidatiecentrum blijven werken aan zijn comeback", zegt vader Peter. "Waar die evolutie stopt? En of hij ooit terug kan fietsen? Daarover kunnen de dokters op dit moment nog geen prognoses stellen. In de eerste plaats hopen we dat hij opnieuw een zelfstandig leven zal kunnen opbouwen."