Iljo Keisse over de agressie tegenover renners: "Als iemand mij van de weg wil claxonneren, stuur ik altijd een kushandje terug"

Door: Marc Ghyselinck

11/05/17 - 07u21

© TDW.

Dinsdag koersdag begon met een minuut stilte voor Wouter Weylandt in de Giro en eindigde met alweer een zware crash in de Vierdaagse van Duinkerke, waar Stijn Vandenbergh het belangrijkste slachtoffer werd. Michele Scarponi is verongelukt en ondertussen wordt Chris Froome van zijn fiets gereden. Het houdt gewoon niet op. Ook niet in het hoofd van Iljo Keisse, voor wie geen dag voorbijgaat zonder dat hij aan zijn verongelukte vriend Wouter Weylandt denkt.

"Ik denk altijd aan Wouter Weylandt", zegt Iljo Keisse. Altijd, behalve in de afdaling. Dan probeert Keisse niét aan Wouter Weylandt te denken. "Je kunt niet vol naar beneden rijden en tegelijk denken aan je beste maat die in deze wedstrijd in de afdaling is verongelukt. Dat valt niet te rijmen. Dat moet ik dan uit mijn hoofd zetten."



Dat hij het dinsdag erg zwaar had, zegt Keisse. Dinsdag 9 mei was het precies zes jaar geleden dat Wouter Weylandt om het leven kwam. "Er was een minuut stilte bij de start en dan had ik het weer super moeilijk. Ik heb ook een berichtje gestuurd naar zijn ouders. Dat zijn echt vervelende dagen. Of je nu op Twitter gaat, of op Instagram, overal kom je foto's van Wouter tegen. Dat is erg confronterend. De voorbije jaren zag je ook overal het nummer 108 van Wouter Weylandt langs de weg. Nu zie je spandoeken met de afbeelding van Michele Scarponi."



Er zijn niet alleen de zware valpartijen in het wielrennen, de agressie in het verkeer neemt steeds meer toe, dixit Keisse. "Maar als iemand me van de weg wil claxonneren, of ik krijg een gestrekte middenvinger, dan stuur ik altijd een kushandje terug."