Greg Van Avermaet rijdt zaterdag zijn eigen Classic (en hij doet dat in goed gezelschap)

Door: redactie

10/05/17 - 22u16

In het spoor van Greg Van Avermaet en enkele van zijn bekende wielervrienden fietsen? Op de 'après-bike' genieten van een acrobatische show van een viervoudig wereldkampioen? De Greg Van Avermaet Classic nu zaterdag 13 mei aan het Donkmeer in Berlare is een niet te missen afspraak voor iedereen die zot is van (Greg en) de koers(fiets).