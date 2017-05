"Hele winter bouwde ik op naar de Ronde en Roubaix en dan lukt het niet. Je zou van minder mentaal diep zitten"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

© afp.

Na Parijs-Roubaix laste Jens Debusschere een deugddoende rustperiode in. Hij had dringend rust nodig na een teleurstellend voorjaar. In de Vierdaagse van Duinkerke hervatte de snelle West-Vlaming vandaag meteen met een overwinning.

"Deze zege is zeker een morele opsteker", reageerde de 27-jarige renner van Lotto Soudal. "Ik ben blij dat het meteen lukt. Beter kan toch niet na een rustperiode? Ik heb na het voorjaar vrij lang gerust. Ik had na de klassiekers af te rekenen met een zitvlakblessure en daardoor werd de rustperiode iets langer dan de voorbije jaren. Ik kan niet ontkennen dat ik ontgoocheld was na het voorjaar. Ik had er een pak meer van verwacht, maar het liep niet zoals ik wou. Mentaal snakte ik naar een rustperiode. Een hele winter bouwde ik op naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en dan lukt het niet. Je zou van minder mentaal diep zitten. Ik kon echter terugvallen op een goede entourage, die in mij bleef geloven en me bleef steunen. Het is mooi direct je eerste koers te winnen. Eindelijk nog eens in een massasprint. Wij zaten met de ploeg goed voorin, zodat we aan de valpartij ontsnapten. De trui wil ik zo lang mogelijk houden, maar voor de eindzege zal de lastigheidsgraad van deze rittenkoers net iets te hoog zijn. Woensdag hoop ik op een nieuwe massasprint in Saint-Quentin, maar zeker de etappe van zaterdag naar Cassel is voor mij van het goede te veel."