Lotto Soudal rekent voor de massasprints in Duinkerke op Debusschere

8/05/17 - 19u06 Bron: Belga

Jens Debusschere bij de start van Dwars door Vlaanderen dit jaar. © photo news.

Lotto Soudal start dinsdag met Sander Armée, Jens Debusschere, Frederik Frison, Nikolas Maes, Rémy Mertz, Jelle Wallays, Enzo Wouters en de Duitser Marcel Sieberg in de 63e editie van de Vierdaagse van Duinkerke (cat. 2.BC). "Er is geen specifieke kopman aangeduid, al rekenen we voor de massasprints natuurlijk wel op Debusschere", blikte sportdirecteur Mario Aerts vooruit.

"Het grote doel van deze zesdaagse is een ritoverwinning en aanvallend koersen", stelt Aerts. "Wie er een rit wint, maakt niet uit. In de Ronde van Romandië zorgde die vrijheid voor succes (Sander Armée won de bergprijs) en dat gaan we opnieuw proberen. Jens Debusschere is bij ons de man met de snelle benen, dus als de renners moeten sprinten, trekken we zijn kaart. Maar iedereen mag zijn kans gaan. Het is ook belangrijk dat de renners sterker uit deze rittenkoers komen met het oog op de Ronde van België."



"Het is moeilijk te voorspellen waar en door wie de beslissing zal vallen in de koers. Er staan minder WorldTour-teams aan de start, dus zal er minder controle zijn in het peloton. In de eerste rit duiken er enkele kasseistroken op van Parijs-Roubaix, dus verwacht ik geen sprint met de volledige bende, hoogstens een grote groep. De tweede en derde rit lijken wel een hapklare brok voor de sprinters, maar de vierde niet. De laatste vijf kilometer gaan op en neer en de renners moeten in vier lokale rondes telkens over een steil muurtje van tien procent. De zware voorlaatste etappe zal het klassement bepalen. Of we gaan meespelen voor dat klassement, bekijken we dag per dag."



Het is al van 2010 geleden dat Lotto Soudal de Vierdaagse van Duinkerke reed. De voorbije jaren koos de Belgische formatie steevast voor de Ronde van Picardië, maar die wedstrijd verdween van de kalender.