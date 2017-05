Mental coach moet Veranda's Willems-Crelan aan zeges helpen

XC

8/05/17 - 17u18 Bron: Belga

Timothy Dupont is nog steeds op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. © TDW.

Veranda's Willems-Crelan hoopt in de Vierdaagse van Duinkerke een eerste seizoenzege te kunnen boeken. Timothy Dupont verzamelde vorig jaar zeventien overwinningen, maar staat nu nog droog. Voor sportdirecteur Ivan De Schamphelaere mag de kentering er snel komen. "Wij hebben een mental coach onder de arm genomen om de zaak uit te klaren."

"Met Timothy Dupont en Tim Merlier heb ik jongens die in de sprint iets moeten kunnen bewijzen. Voor het eindklassement reken ik op Stijn Devolder, Gaetan Bille en onze Nederlander Huub Duyn", aldus De Schamphelaere. "Terwijl het vorig jaar zo goed liep, is het nu een pak minder. Dat kan ik niet ontkennen. We blijven naar een oplossing zoeken, maar hebben die blijkbaar nog niet gevonden. Misschien komt er in deze rittenkoers een kentering. Voor mij niet gelaten. Liever vandaag dan morgen."