Ex-winnaar Ronde van Vlaanderen geviseerd na slap voorjaar: "Ik snap niet waarom mijn ploeg kwaad is"

Greg Van Avermaet en Quick-Step Floors, tot zover de korte samenvatting van het voorbije wielervoorjaar. De Belgische kompan van BMC en de succesformatie van Patrick Lefevere gingen met de prijzen aan de haal in de klassiekers en dat betekent dat bijvoorbeeld Alexander Kristoff met lege handen is achtergebleven. De 29-jarige Noor van Katusha mocht enkel in de Driedaagse De Panne-Koksijde juichen, maar dat is veel te weinig voor zijn team, dat tot actie overgaat.

Twee jaar geleden rolde Alexander Kristoff nog alles en iedereen op in de lenteklassiekers, maar twee jaar later lijkt de 'Stier van Stavanger' een beetje op de sukkel. Zijn voorjaarscampagne draaide net als vorig jaar uit op een ontgoocheling. En dan moet er iets gebeuren. Tegenover het Noorse TV2 verklaarde de snelle bonk Kristoff dat hij van zijn team een opvallend(e) opdracht/advies heeft gekregen: "Ze hebben mij gezegd dat ik te zwaar sta en moet vermageren. Katusha is van mening dat ik nog 2 à 3 kilogram kan verliezen", klinkt het bij de man die op 1 mei nog zegevierde in Rund um den Finanzplatz in het Duitse Frankfurt. "Ik weeg nochtans niet meer dan in de voorbije seizoenen. Als je mijn trainingsdagboek bekijkt dan zie je dat mijn gewicht gewoon hetzelfde is."



Gespannen sfeer

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2015 snapt dan ook niet wat het probleem is, maar zeker is dat er een kink in de kabel zit met zijn werkgever Katusha: "Ik snap niet waarom ze kwaad zijn want ik ben de enige van de ploeg die prestaties kan voorleggen. Ik ben goed voor zes van de zeven overwinningen. De sfeer binnen de ploeg is in het algemeen gesproken wel behoorlijk gespannen. Ik hoop dat de rust en kalmte snel terugkeren, dat de resultaten opnieuw verbeteren en dat alles zo opnieuw iets aangenamer wordt." Voor de geviseerde Kristoff staat nu de Ronde van Californië op het programma, in de zomerperiode wil hij dan weer scoren in de Tour. Al dan niet met een paar kilo's minder om de stevige lenden.