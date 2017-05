Giro belangrijk examen voor top(sprint)talent van Quick-Step: "Ploeg verwacht van mij dat ik een rit win"

Door: Marc Ghyselinck, Glenn Bogaert

Het voorjaar van Quick-Step Floors was een grand cru en dat verbloemde een beetje de mislukte campagne van Fernando Gaviria. De 22-jarige Colombiaanse sprinter heet de 'next big thing' te zijn, maar kon op Vlaamse bodem niet schitteren. In Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem mocht hij zijn ding doen, maar de resultaten vielen dik tegen. Dan moet het maar gebeuren in de Giro. Het grote examen.

"Ik ga knokken voor elke kans, maar deze Giro wordt een leerproces. Dit is mijn allereerste grote ronde en dat geeft wat meer druk. Ik zet een stap in het onbekende", klinkt het bij de man die bij Quick-Step kon leren van grootmeester in de sprint Tom Boonen, maar nu zijn eigen weg moet zoeken. "Eind maart ben ik teruggekeerd naar Colombia. In de eerste plaats om bij mijn familie te zijn, maar wij wonen ook 1.500 meter boven de zeespiegel, dus dat is meegenomen. Ik voel me zeer goed en ik ben klaar om eraan te beginnen. Ik wil wat alle andere sprinters willen, en dat is het winnen van een rit. Dat is ook wat van mij wordt verwacht in de ploeg."



Dat hij in het voorjaar niet kon scoren, in zijn droomkoers Milaan-Sanremo werd hij vijfde, zorgt toch voor wat extra druk en stress: "Ik ben behoorlijk nerveus. Het is een nieuwe koers en een uitdaging voor mij. Er rust wat meer druk op mijn schouders omdat er hier heel wat sprinters present tekenen. Heel wat van die mannen zijn grote namen met een indrukwekkend palmares. Ik kan alleen maar hopen dat ik de dingen op de best mogelijke manier doe." Gaviria houdt in de sprint alvast de hoop van zijn land hoog: "Ik ben niet de enige sprinter in Colombia, maar over snelle mannen beschikken, maakt een grote ronde veel boeiender voor de Colombiaanse fans. Ze zullen de Giro nu vanaf het begin volgen en niet enkel afstemmen op de bergritten."



Het succes van de Zuid-Amerikaanse topper in wording die in de Tirreno-Adriatico wereldkampioen Peter Sagan aftroefde, zal voor een groot stuk afhangen van zijn ploeg. En voor één man specifiek is er een bijzonder belangrijke rol weggelegd: de ervaren Argentijn Max Richeze (34). "Ik vertrouw hem voor de volle 100% want hij doet het uitstekend als lead-out. Zijn werk, is cruciaal voor mijn winstkansen."