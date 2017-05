Team Sky zet Gianni Moscon zes weken aan de kant na racistisch incident

Bewerkt door: OM

1/05/17 - 20u53 Bron: Belga

Gianni Moscon. © TDW.

De Italiaanse wielrenner Gianni Moscon is door zijn wielerploeg Team Sky voor zes weken geschorst en heeft ook een schriftelijke waarschuwing gekregen. Dat maakte Sky deze avond bekend op zijn website.

Moscon kreeg het in de derde etappe van de Ronde van Romandië aan de stok met Kévin Reza, de donkere sprinter van FDJ. Reza ging na de aankomst verhaal halen bij Moscon en was zichtbaar kwaad, Sébastien Reichenbach verklaarde nadien dat zijn ploeggenoot Reza racistisch was beledigd.



Team Sky opende zelf een disciplinair onderzoek en besliste dat Moscon zes weken aan de kant moet blijven. Hij krijgt ook een schriftelijke waarschuwing en moet een cursus over diversiteit volgen. De Italiaan heeft zich intussen al verontschuldigd bij Reza en ploegmaats. "Hij beseft dat zijn gedrag niet door de beugel kan en dat een herhaling ervan tot een contractbreuk leidt", aldus Sky.