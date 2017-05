Kristoff is andermaal de beste in semiklassieker Frankfurt onder barslechte weersomstandigheden

Bewerkt door: Manu Henry

De Noor Alexander Kristoff (Katusha) heeft vandaag de 55e Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 215,7 doorregende kilometers tussen Eschborn en Frankfurt won Kristoff met veel overmacht de spurt van een omvangrijke kopgroep. Zijn ploegmaat Rick Zabel, die de spurt aantrok, hield John Degenkolb (Trek) nog van de tweede plaats. Jasper Stuyven (Trek) eindigde als eerste Belg zevende.

Meteen na het startschot in Eschborn ontstond een kopgroep van vijf renners. Met Antoine Warnier (WB Veranclassic), Dries De Bondt (Veranda's Willems) en Jens Wallays (Sport Vlaanderen) waren drie Belgen vooraan aanwezig. Zij kregen het gezelschap van de Nederlander Koning (Aqua Blue) en de Duitser Sobolla (Duitse selectie). Ook de Nederlanders Castelijns (LottoNL-Jumbo) en Van Goethem (Roompot) en de Rus Trusov (Gazprom) maakten nog de oversteek en het achttal was vertrokken voor een lange dag in de onophoudelijke regen.



Van Goethem en Wallays zongen het het langste uit van de kopgroep, maar ook zij werden op iets minder dan 50 km van de aankomst gegrepen. Thuisrijders Denz (AG2R) en Politt (Katusha) zetten vervolgens een tegenaanval op en kregen snel het gezelschap van zestien andere renners, waaronder snelle mannen Degenkolb, Matthews (Sunweb) en Swift (Sky). Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), de enige Belg vooraan, werkte zich uit de naad voor zijn kopman Lobato, maar ook de achtervolgende groep met de winnaar van de afgelopen twee jaar, Kristoff, kwam opnieuw aansluiten.



De laatste aanvalspoging kwam op naam van Aimé De Gendt (Sport Vlaanderen) en de Sloveen Tratnik (CCC Sprandi), maar ook hun vlucht hield niet stand. In de spurt haalde Kristoff het voor Zabel, Degenkolb en de Luxemburger Drucker (BMC).