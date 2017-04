Pauwels wint slotrit én eindklassement in Yorkshire (en mag zo voor het eerst zijn armen in de lucht steken)

Door: redactie

30/04/17 - 18u16 Bron: Belga

Omar Fraile en Serge Pauwels steken allebei hun armen in de lucht. © kos.

Serge Pauwels (Dimension Data) heeft de slotrit én het eindklassement van de Tour de Yorkshire gewonnen. De Belg was de beste in Fox Valley in Sheffield en mocht zo voor het eerst in zijn carrière zijn armen in de lucht steken. Pauwels heeft ook een Giro-rit uit 2009 op zijn palmares staan, maar die kreeg hij pas nadat de Italiaan Leonardo Bertagnolli tegen de dopinglamp was gelopen. Pauwels' ploegmaat Omar Fraile eindigde als tweede in de slortrit en het eindklassement.