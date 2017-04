Johan Museeuw wint wedstrijd tussen ex-kampioenen op 'Tom Says Thanks'

XC

29/04/17

De wedstrijd tussen ex-profs op 'Tom Says Thanks' was een prooi voor Johan Museeuw. 'De Leeuw van Vlaanderen' klopte Erik Zabel in een millimeterspurt. Alessandro Ballan en Ludo Dierckxsens werden respectievelijk derde en vierde. Gert Steegmans was de snelste van de achtervolgende groep en vervolledigde zo de top vijf.